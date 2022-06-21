الإطار التنسيقي يحدد موعد طرح مرشح رئاسة الحكومة المقبلة

2022/06/21 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، عدم إمكانية التوافق على رئيس الحكومة المقبلة قبل جلسة الخميس النيابية والتي تتضمن التصويت على بدلاء النواب المستقيلين من التيار الصدري.

وذكر تقرير صحفي اطلعت عليه (بغداد اليوم) أنّ "اجتماع منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مساء الامس انتهى بتوقيع أغلب نواب التحالف طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة، لأجل التصويت على بدلاء نواب الكتلة الصدرية".

وأضاف أنّ "حسم ملف النواب البدلاء هو الخطوة الأولى والأساسية التي ستكون بعدها خطوة التحرك نحو القوى السياسية الأخرى وتحديدا تحالف السيادة، والحزب الديموقراطي الكردستاني"، مبيّناً أن "هناك مساعٍي لتأمين اتصالات بين قيادات من الإطار التنسيقي وأخرى من تحالفي السيادة والديمقراطي الكردستاني، ونأمل التوافق معهما للمضي بتشكيل الحكومة".

وأشار إلى أنّ "الاجتماع لم يناقش ملف مرشحي رئاسة الوزراء، وأن الملف سيحسم بعد أن يتم إكمال مقاعد البرلمان الشاغرة بنواب بدلاء".

وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنّ بدلاء النواب المستقيلين سيكونون من الحاصلين على أعلى نسبة أصوات بين الخاسرين عن الدوائر الانتخابية للنواب المستقيلين.

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