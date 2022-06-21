محافظ واسط يوضح بشأن تعيينات الألف متعاقد والدرجات الوظيفية للعام الحالي

2022/06/21 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط- واع- آمنة السلاميأكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، عدم وضع آلية حتى الآن لتعيين الألف متعاقد بحسب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما أوضح الموقف بخصوص الدرجات الوظيفية لهذا العام.وقال المياحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حتى الآن لم يتم وضع آلية بخصوص 1000 درجة وظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ولكن بكل تأكيد ستكون هناك مفاضلة وأولوية بحسب الاختصاص، إضافة إلى إمكانية إجراء قرعة في حال كانت الأعداد كبيرة لا توازي العدد الموجود".وبخصوص الدرجات الوظيفية الشاغرة في المحافظة، قال المياحي، إن "الدرجات الشاغرة لا تزال بانتظار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2022، ولا يمكن الإعلان عن درجات وظيفية كدرجات ملاك إلا بإعلان تضمين الموازنة الاتحادية درجات وظيفية خاصة بالمحافظات".وحول المواقع الأثرية في المحافظة، أكد، أن "هناك أكثر من 450 موقعاً أثرياً في واسط"، موضحاً أن "ملف المواقع الأثرية تديره وزارة السياحة والآثار".وأضاف، أن "الملف فيه نوع من الرتابة وعدم وجود مواقع واضحة من الناحية الإدارية والفنية لتنظيمها والاستفادة منها وبالتالي لا توجد أولوية واضحة من قبل الإدارات المعنية بهذا الملف"، لافتاً إلى "إمكانية دخول المحافظة كطرف في تنظيمه وإدارته بالشكل الصحيح".

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