2022/06/21 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YZWxnFrfoBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الرماحي يشدد على طرح مشروع ناضج ومتكامل لحل أزمة تشكيل الحكومة وايجاد حلول عاجلة وفاعلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الرماحي يشدد على طرح مشروع ناضج ومتكامل لحل أزمة تشكيل الحكومة وايجاد حلول عاجلة وفاعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).