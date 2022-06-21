2022/06/21 | 19:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FJr76vaqWC4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقطاع مياه الاسالة عن حي الشرطة بالزعفرانية ومناشدات الاهالي بالتدخل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقطاع مياه الاسالة عن حي الشرطة بالزعفرانية ومناشدات الاهالي بالتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).