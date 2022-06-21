سيف نبيل يخوض مجال التمثيل والإخراج للمرة الأولى

2022/06/21 | 19:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن الفنان العراقي سيف نبيل، عبر برنامج ( mbc trending)، عن تجربة غنائية، وأخرى تمثيلية يخوضها للمرة الأولى، متحدثاً عن كواليسها وواصفاً إياها بالفريد الإبداعي والابتكاري، ومعبِّراً عن فخره بها.

وعن قبوله لتجربة التمثيل في مسلسله الأول بعد عدد من العروض، قال “إنه الأنسب لشخصيتي، والمسلسل يتمتع بكاراكتير قوي، اضافة الى دور البطولة مع الفنانة نور غندور”.



واضاف “العمل كاملا وشعرت انه يليق بي كظهور للمرة الأولى”

والمسلسل من إنتاج إيغل فيلمز جمال سنان

أما عن تجربته الإخراجية الأولى، فأوضح “أغنيتي الجديدة ستصور كفيديو كليب في بيروت، وستكون من كلماتي وألحاني وغنائي”، واضاف أنها “تتضمن مزيجاً من البوب، وفيها شيء جديد كلوحة فنية، ومن الصعب أن يجد شخصاً بالوطن العربي مثل هذا اللحن”، واصفا المشروع بالكامل والغريب والفريد، ومعبراً عن فخره بتلحينها.

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