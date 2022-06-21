الأعرجي: تعدد الطوائف والأديان يمثل قوة للبلد

2022/06/21 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعشدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة المضي بالخطاب الوطني الواحد تعزيزاً لمبدأ التعايش السلمي، فيما أكد أن تعدد الطوائف والأديان يمثل قوة للبلد.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفداً من مسيحيي سهل نينوى"، مبيناً أن "الأعرجي رحب بالوفد الذي ضم وجهاء وشخصيات دينية مسيحية من أبناء سهل نينوى".وأضاف، أن "الوفد قدم درع التميز للأعرجي، تقديراً لمواقفه الوطنية"، مشيراً إلى أنه "ثمن عمل مستشارية الأمن القومي، وما تقوم به من دور في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي".فيما أكد الأعرجي أن "التعدد في الطوائف والأديان يمثل قوة للبلد"، مشدداً على "ضرورة المضي بالخطاب الوطني الواحد، تعزيزاً لمبدأ التعايش السلمي بين الجميع".وأشار إلى "أهمية التواصل مع كافة شرائح المجتمع العراقي".

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