2022/06/21 | 20:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عد المحلل السياسي عباس الجبوري، اليوم الثلاثاء، اللجان التحقيقية المشكلة بشان عملية اغتيال قادة النصر في مطار بغداد الدولي “ذر الرماد في العيون”، فيما أكد أن الحكومة عندما تريد طمس معالم جريمة معينة تبدأ بتشكيل لجنة.وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة /، “من المفترض الأخذ بنظر الاعتبار كل ملابسات حادثة المطار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي يعد تشكيل اللجان الحكومية بشان حادثة المطار “ذر الرماد في العيون”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي يعد تشكيل اللجان الحكومية بشان حادثة المطار “ذر الرماد في العيون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).