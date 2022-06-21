بينهم وزير.. الاعسم: امريكا هربت مسؤولين عراقيين مطلوبين من مطار بغداد

2022/06/21 | 20:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد الخبير الأمني صفاء الاعسم، الثلاثاء، ان اميركا قامت بتهريب سياسيين عراقيين عبر مطار بغداد فيما رأى ان تلك الجهات متواطئة معها.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الاعسم في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “الولايات المتحدة الامريكية مسيطرة على مطار بغداد بالكامل بدء من شركات […]

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