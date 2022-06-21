“مفاوضات صعبة”.. يصفها زيلينسكي لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية

2022/06/21 | 20:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن “مفاوضات صعبة” تتم راهناً لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو توجه فيه الى أعضاء الاتحاد الإفريقي “ليس هناك تقدم حتى الآن”، عادّاً أن “الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب مستمرة”.

تأتي تصريحات زيلينسكي بعدما شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، اليوم، على أن “روسيا يجب أن تُحاسب، إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم”، واصفاً الأمر بأنه “جريمة حرب”.

وأضاف في لوكسمبورغ في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي “لا يستطيع المرء أن يتخيّل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم الجوع، هذه جريمة حرب حقيقية”، مشيراً إلى أن “عواقب الحرب خطيرة للغاية بالنسبة لأوربا والعالم”.



فمن شأن التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة أن يخفض أسعار الأغذية، وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية.

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