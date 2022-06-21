أكبر إضراب لموظفي السكك الحديدية ببريطانيا يشل حركة القطارات.. وهذا ما تطالب به النقابات

2022/06/21 | 20:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينقل لكم مراسل CNN سكوت ماكلين المشهد من محطة لندن بريدج، حيث تعطلت ساعة الذروة الصباحية المعتادة بسبب أكبر إضراب للسكك الحديدية في البلاد منذ عقود، بينما يكافح الملايين من أجل التنقل وسط إضراب العمال بسبب تخفيض الأجور والوظائف.

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