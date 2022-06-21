إسرائيل تعلن موعد توقيع اتفاقية

2022/06/21 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، الثلاثاء، إن بلادها تهدف إلى توقيع اتفاقية نهائية في يوليو المقبل، لجلب عمال من المغرب إلى إسرائيل.

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