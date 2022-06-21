هل الكتلة الصدرية معه؟.. الصدر يتوجه الى السعودية لإداء فريضة الحج- عاجل

2022/06/21 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اكد النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية حيدر الخفاجي، الثلاثاء، عزم زعيم التيار مقتدى الصدر التوجه الى السعودية لاداء فريضة الحج، نافيا تصريحات نسبت اليه بشان اصطحاب الكتلة الصدرية بأكملها معه.

وقال الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم) انني "لم أصرح بشأن تفاصيل زيارة زعيم التيار مقتدى الصدر والخاصة بأداء فريضة الحج".

وأضاف انه " من المعروف فان الصدر سيتوجه للسعودية لغرض اداء فريضة الحج".

وكانت وسائل اعلام قد نشرت عن لسان الخفاجي عزم الصدر التوجه الى السعودية مصطحبا كامل أعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددها 73 نائبا.

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