حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين “المقال” عمار الجبوري

2022/06/21 | 20:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قرّر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ صلاح الدين “المُقال” عمار جبر الجبوري.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، حصلت عليها خبر برس (واخ)، “تقرر وضع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم عمار جبر الجبوري، استنادا لأحكام المادة (121/أ) الأصولية”.



ويوم أمس الإثنين، ردّت المحكمة الاتحادية، دعوى محافظ صلاح الدين المقال “عمار جبر الجبوري” بخصوص التظلم.

وقال مصدر قضائي لخبر برس (واخ)، إن “المحكمة الإتحادية ردت دعوى محافظ صلاح الدين المقال بخصوص التظلم والأمر الولائي”.

وكان مجلس النواب قد صوّت في شهر آيار الماضي، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.

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