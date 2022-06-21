2022/06/21 | 20:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R26pst3Er78

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ريكاني يؤكد استمرار التواصل مع الصدر في المرحلة المقبلة: انسحب من البرلمان وليس من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ريكاني يؤكد استمرار التواصل مع الصدر في المرحلة المقبلة: انسحب من البرلمان وليس من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).