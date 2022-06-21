الاتحاد الإنجليزي يجدد الثقة بالمدرب ساوثجيت رغم تراجع النتائج

2022/06/21 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت الثلاثاء دعما قويا من اتحاد بلاده للعبة.وجددت الاتحاد الإنجليزي الثقة في خدماته عقب النتائج المخيبة للآمال في مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي اختتمها “الأسود الثلاثة” بخسارة مذلة على أرضهم أمام المجر (صفر-4).وأثارت تلك الخسارة المحرجة الأسبوع الماضي جدلاً حول ما إذا كان يجب […]

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