برلين: تقليص شحنات الغاز الروسي هجوم يهدف لبث الفوضى

2022/06/21 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع عد وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، تقليص إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نوردستريم، هجوما يهدف إلى بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة.وقال هابيك في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة: "ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدًا آخر، إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا". وأضاف، "إنه هجوم اقتصادي" قاده "بطريقة متعمّدة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وتابع، "لقد رأينا هكذا نوع من التعامل عدة مرات، من خلال تقليص شحنات الغاز المسلّمة إلى بلغاريا وبولندا والدنمارك".واعتبر أن ذلك "يهدف إلى بث الفوضى في سوق الطاقة الأوروبية" من خلال "رفع الأسعار" حسب تعبره.وقلّصت مجموعة غازبروم الروسية للغاز هذا الأسبوع إمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز نوردستريم بنسبة 40% ومن ثمّ بنسبة 33%، بدعوى وجود مشكلة فنية.

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