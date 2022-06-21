محافظ الانبار من منفذ عرعر يوجه بتوفير جميع احتياجات الحجاج

2022/06/21 | 20:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، بتوفير جميع احتياجات الحجاج.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المحافظ وصل الى منفذ عرعر الحدودي المحاذي للمملكة العربية السعودية، واطلع على آليات تفويج حجاج بيت الله الحرام، ويوجه الجهات المعنية بتوفير جميع احتياجاتهم”.

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