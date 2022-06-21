2022/06/21 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصاعد "حرب الجواسيس" والعمليات السرية بين إيران وإسرائيل، وزيارة ولي العهد السعودي لمصر وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، إلى أكبر إضراب لموظفي السكك الحديدية ببريطانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: "حرب جواسيس" بين إسرائيل وإيران.. و14 اتفاقية بين مصر والسعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: "حرب جواسيس" بين إسرائيل وإيران.. و14 اتفاقية بين مصر والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).