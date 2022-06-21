2022/06/21 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أشخاص ينتحلون صفة موظفين في كهرباء الرمادي يمارسون النصب بـ "وصولات مزورة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dMnvMYPJPLo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أشخاص ينتحلون صفة موظفين في كهرباء الرمادي يمارسون النصب بـ "وصولات مزورة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أشخاص ينتحلون صفة موظفين في كهرباء الرمادي يمارسون النصب بـ "وصولات مزورة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).