الملك عبدالله يستقبل ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى الأردن

2022/06/21 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار الملكة علياء الدولي لدى وصوله إلى الأردن.

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