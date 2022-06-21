العراق يهزم الجزائر ويبلغ ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات

2022/06/21 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغ المنتخب الوطني بكرة الصالات، ربع نهائي كأس العرب 2022.وتغلب المنتخب الوطني على نظيره الجزائري بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية من البطولة.وبهذا الفوز رفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع نقاط في البطولة التي تقام منافساتها في صالة وزارة الرياضة بمدينة ⁧‫الدمام‬⁩ السعودية.وكان العراق قد تعادل يوم أمس أمام مصر بثلاثة […]

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