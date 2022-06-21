التخطيط تنفي نيتها العمل على تحديد النسل: حق من حقوق الاسرة

2022/06/21 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، نيتها العمل على تحديد النسل في العراق.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، إن "وزارة التخطيط تنفي الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بشأن نية الوزارة الاعلان عن توجهها لتحديد النسل في العراق"، مؤكدا أن "الخبر عار عن الصحة تماما، ولا توجد هكذا توجهات، لأن عملية تحديد النسل، تمثل حقا من حقوق الاسرة، فضلا عن تعارضها مع منظومة القيم الدينية والاجتماعية للشعب العراقي".

وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعمل حاليا على تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، في ظل اقتراب العراق من الدخول في "الهبة الديموغرافية" التي يصبح فيها السكان النشطون اقتصاديا، يمثلون الشريحة الاكبر في المجتمع، وتتضمن هذه الوثيقة مجموعة من السياسات السكانية ومن بينها ما يرتبط بعملية تنظيم الاسرة".

وتابع أن "هذه العملية لاعلاقة لها بما يسمى بتحديد النسل، فالاولى تعتمد على السياسات الرامية الى رفع مستوى الوعي الاسري بضرورة تقليل عدد الولادات والمباعدة بينها، ويشترك في هذه العملية العديد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، اما تحديد النسل، فيستلزم تشريع قوانين ملزمة، وهذا غير وارد".

وتابع أن "الوزارة تجدد نفيها لمثل هذه الاخبار، وتدعو وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الاخبار والمعلومات، مع تأكيدها، على اهمية التمييز والتفريق بين مفهوم تنظيم الاسرة، ومفهوم تحديد النسل".

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