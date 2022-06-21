زيارة محمد بن سلمان المثمرة.. مصر تعلن الرقم الإجمالي لما ستضخه السعودية

2022/06/21 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 30 مليار دولار أميركي وذلك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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