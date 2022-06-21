الصحة توجه رسالة للعراقيين بشأن

2022/06/21 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، رسالة اطمئنان الى الشعب العراقي، بعد تسجيل عدد من حالات الاصابة بمرض الكوليرا في مدن مختلفة.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم) ان "جميع ملاكات وزارة الصحة، مستنفرة في المستشفيات والمراكز الصحيـة لمواجهـة حالات الاصابة بمرض الكوليرا، كما ان هذا المرض ليس مرض جديد بل هو مرض متوطن، والعراق يسجل إصابات بهذا المرض في كل عام".

وبينت فلاح ان "العراق حتى اللحظة سجل إصابات بمرض الكوليرا قليلة ولا توجد وفيات بهذا المرض حتى الان، ونحن قادرين على السيطرة على المرض، ونعمل على السيطرة الكاملة على المرض خلال المرحلة المقبلة، كما ان هذا الامر يتطلب تعاون من قبل المواطنين من خلال الالتزام بالتوجيهات الصحية".

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