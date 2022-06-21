2022/06/21 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

نفى رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، اليوم الثلاثاء، التعاقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

"وقال الخليغي في تصريح له "سأقول شيئًا واحدًا، لم نتحدث مع زيدان أبدًا، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر".

وأضاف "هناك العديد من الأندية التي تهتم به، والمنتخبات الوطنية أيضًا، لكننا لم نتناقش ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي باريس سان جيرمان ينفي التعاقد مع زيدان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي باريس سان جيرمان ينفي التعاقد مع زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).