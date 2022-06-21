المعموري: بدأنا حراكاً لرفع دعاوى قضائية ضد الإدارة الأميركية

2022/06/21 | 21:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري، الثلاثاء، بدء حراك شعبي لرفع دعاوي ضد الادارة الامريكية.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تصريحات وزير الخارجية الامريكية السابق بومبيو تفضح المزيد من الاجرام والاجندة الخبيثة لادارة البيت الابيض التي تحاول فرض البلطجة على الشعوب الحرة”.واضاف، ان “الاتحاد بدأ حراكا شعبيا في 6 […]

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