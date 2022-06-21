الخليفي: لم نفاوض زيدان لتدريب سان جيرمان

2022/06/21 | 21:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس جيرمان بطل فرنسا في كرة القدم، أنه يأمل في التوصل إلى “اتفاق سريع” للتعاقد مع كريستوف غالتييه مدرب نيس الحالي للحلول بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، الثلاثاء، مشيراً إلى أن ناديه لم يفاوض المدرب زين الدين زيدان، ويعتزم التخلص […]

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