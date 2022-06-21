التربية النيابية تحصي أعداد المحاضرين المشمولين بقانون الدعم الطارئ

2022/06/21 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت لجنة التربية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تطبيق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بشأن المحاضرين، فيما أحصت أعداد المشمولين بالقانون.وقال عضو اللجنة حيدر الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التربية أرسلت البيانات الخاصة باحتساب الكلف المالية للمحاضرين الى وزارة المالية بهدف تطبيق قرار 315 وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".وأضاف الحسناوي، أن "عدد المحاضرين المشمولين بالقرار هو 260 ألف محاضر وإداري"، مشيراً إلى أن "ملف المحاضرين والإداريين واحد".وأكد أن "مبلغ تحويلهم الى قرار 315 يصل الى 450 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "دخول القرار حيز التنفيذ ومتوقف على مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون".وتابع أن "وزارة التربية تقوم الآن بتحضير القوائم والبيانات الرقمية والكلف".وفي وقت سابق أكد وزير المالية علي علاوي، في مقابلة موسعة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قانون الدعم الطارئ أضاف تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315"، مبيناً أن "القانون لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم".

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