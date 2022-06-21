2022/06/21 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -36Pu5qX5Mg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة … مفاوضات الرئيس تغرق بمساعي التأسيس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشكيل الحكومة … مفاوضات الرئيس تغرق بمساعي التأسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).