مكافحة إجرام ميسان تعلن الإطاحة بمتهم “خطير”

2022/06/21 | 21:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية مكافحة اجرام ميسان، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بمتهم خطير في جرائم التسليب والخطف والسرقة والتهديد جنوب غربي المحافظة.

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