2022/06/21 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان والدرّاجي يناقشان آلية إعادة أموال التصنيع العسكري المدفوعة للدول بغداد – ابتهال العربي بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،مع رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، تجهيز دائرة الحراسات القضائية بالاسلحة المنتجة محليا، والية المتبعة لاعادة اموال الهيئة المدفوعة الى الشركات والدول .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل، الدراجي،الذي قدم […]

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