2022/06/21 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: إنقاذ حياة شاب من موت محقّق إثر صعقة كهربائية النجف – سعدون الجابري أستقبلت طوارئ مستشفى الحكيم العام شاباً بعمر 17 عاماً ، أثر تعرضه لصعقة كهربائية وهو يمارس عمله في أحد المطاعم .وقال أختصاص الباطنية والقلبية رحيم الجنابي في أمس أن (الشاب المصاب وصل الى المستشفى وهو يعاني من فقدان الوعي والتنفس […]

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