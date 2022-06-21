2022/06/21 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إنكسار الحرارة مع غبار خفيف بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، انكسار درجات الحرارة بسبب موجبة غبار تجتاج المناطق وتستمر يومين.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاربعاء سيكون صحواً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون […]

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