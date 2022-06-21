شرطة الطاقة تقبض على 10 متهمين وتضبط 10 عجلات في بغداد

2022/06/21 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعبنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عشرة متهمين وضبط عشرة عجلات في بغداد.

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