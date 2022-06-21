2022/06/21 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CbFYmNkBDdc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم تصريحاتها السابقة.. حكومة بغداد تتجاهل معرض "صنع في العراق") نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم تصريحاتها السابقة.. حكومة بغداد تتجاهل معرض "صنع في العراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).