2022/06/21 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1s_c9bEHjLQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دجلة والفرات يموتان عطشا ومطالبات بتفعيل الضغط الاقتصادي على تركيا وايران) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دجلة والفرات يموتان عطشا ومطالبات بتفعيل الضغط الاقتصادي على تركيا وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).