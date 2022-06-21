2022/06/21 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت الطائرات الروسية تكتيكا غير معتاد لإطلاق صواريخ غير موجهة، بدلاً من إطلاقها على هدفها بشكل مباشر أثناء تحليقها، بحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست".

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