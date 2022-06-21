بالفيديو.. الفوضى تصل محطات الوقود في ديالى وتحذيرات من ثورة

2022/06/21 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

تتزايد حالة الفوضى في اغلب محطات الوقود في محافظة ديالى وسط تحذيرات من وصول الازمة الى شل حركة الشارع وتوليد غضب شعبي منفلت ضد الفاسدين.

وبحسب مراسل (بغداد اليوم) فان اغلب محطات الوقود شهدت زخما كبيرا وصلت الى حد الفوضى والمشاجرة بين أصحاب المركبات وسط درجات حرارة تصل لنصف الغليان.

وتابع ان اغلب الحصص المخصصة بمحافظة ديالى تهرب عبر وسطاء الى أقيم كردستان المجاور بضعف السعر الحكومي سيما من قبل أصحاب المحطات الاهلية.

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