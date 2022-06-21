أغلقوا النوافذ فجر الأربعاء.. تفاصيل العاصفة الترابية القادمة للعراق

2022/06/21 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الثلاثاء، عن هبوب عاصفة ترابية غطت مساحات واسعة من مدن الشمال وأخرى تصل الحدود العراقية من جهة القائم، متوقعا وصولها العاصمة فجر الأربعاء.

وقال العطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم)، ان "عاصفة ترابية غطت مساحات واسعة من مدن الشمال الان".

وأضاف ان "هناك غبارا يتقدم من سوريا ويصل حدود العراق من جهة القائم"، مشيرا الى انه "سيتجه خلال الليل وفجر وصباح الاربعاء نحو وسط البلاد والفرات الأوسط وهو غبار متوسط الئ كثيف".

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