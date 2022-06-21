2022/06/21 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخ جنكي يبحث مع أطراف الإنسداد تلطيف الأوضاع بغية تشكيل حكومة قوية إجتماعات جديدة تحرّك الركود وجلسة الخميس مشروطة بالإتفاق على الإستحقاقات بغداد – قصي منذر تجري الاطراف والقوى ، اجتماعات متواصلة لتحريك الركود السياسي الذي تشهده الساحة منذ اشهر نتيجة عدم اتفاق اطراف الانسداد على خارطة طريق لتشكيل الحكومة ،حيث حددت رئاسة البرلمان ،غدا […]

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