2022/06/21 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخماد حريق مطعم وسط تكريت دون تسجيل خسائر بشرية الحشد يلاحق داعش بالحضر وسلاح الجو يدمّر أهدافاً في وادي الشاي المحافظات – مراسلو (الزمان) نفذت المقاتلات الحربية التابعة للقوة الجوية، ضريات نوعية استهدفت أهداف داعشية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس أنه (وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت القوة الجوية […]

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