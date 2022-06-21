2022/06/21 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرى حرب الخليج الأولى يطالبون بحقوقهم التقاعدية بغداد – الزمان جدد أسرى حرب الخليج الأولى المطالبة بحقوقهم التقاعدية ، أسوة بأقرانهم اسرى حرب الخليج الثانية، وناشدوا رئيس الوزراء ولجنة الدفاع البرلمانية في رسالة تلقتها (الزمان) أمس، انصافهم ولاسيما ان اغلبهم يعانون الفاقة وانعدام مصدر العيش بعد تسريحهم.وكان اسرى الحرب مع ايران التي استمرت ثمانية […]

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