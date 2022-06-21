مصدر يوضح طبيعة دويّ الانفجارات التي سُمعت في جلولاء

2022/06/21 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، طبيعة دوي الانفجارات التي سُمعت في ناحية جولاء بمحافظة ديالى.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، أن “الاصوات التي سمعت ضمن اطراف ناحية جلولاء عبارة عن معالجة لاهداف تابعة لداعش من قبل مدفعية الجيش”.

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