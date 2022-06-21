2022/06/21 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العثور على عبوات وصواريخ من مخلفات داعش في كركوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:16

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