التنظيم من أجل ثورة فعليّة : سبع نقاط مفاتيح - شادي الشماوي

2022/06/21 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي 15 جوان 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 756 ، 20 جوان 2022https//revcom.us/en/organizing-actual-revolution-7-key-pointsكلّ من لا يقبل بهذا العالم و بالطريقة التي هو عليها يحتاج أن نتحدّاه لكي يشارك في الثورة التي تمثّل المخرج من هذا الجنون .



و يحتاج الناس على معرفة أنّ هناك إسترتتيجيا فعليّة للقيام بالثورة ، قائمة على نقاط مفاتيح ك " أساس " و " خارطة طريق " هذه الثورة في عمل ......





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