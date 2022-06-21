الحشد الشعبي يؤمن حصاد 25 الف طن من محصول الحنطة في ديالى

2022/06/21 | 22:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، نجاحه بتأمين حصاد 25 الف طن من محصول الحنطة بديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الحشد الشعبي نجح في خطة تامين حصاد محصول الحنطة في 6 قواطع بديالى ومنع اي اعتداء يطالها من خلال الحرائق وهي اجندة داب داعش الارهابي على تنفيذها […]

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