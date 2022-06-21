2022/06/21 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت ابنة إيلون ماسك، العابرة جنسيا، بالتماس إلى محكمة في ولاية كاليفورنيا للاعتراف باسمها الجديد وجنسها، قائلة إنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها الشهير "بأي شكل من الأشكال".

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