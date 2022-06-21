2022/06/21 | 22:35 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزرجي الاطار التنسيقي يسعى الى لملمة البيت الشيعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/21 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزرجي الاطار التنسيقي يسعى الى لملمة البيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزرجي الاطار التنسيقي يسعى الى لملمة البيت الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).