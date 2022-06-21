مصر.. حبس 3 متهمين بقضية الرقص في مسجد المرج

2022/06/21 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين في واقعة الغناء والرقص المعروفة إعلاميًا بـ“رقص مسجد المرج“ في العاصمة القاهرة.وذكر بيان رسمي للنائب العام بأن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت، في […]

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حبس 3 متهمين بقضية الرقص في مسجد المرج أولاً على ايرث نيوز.

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