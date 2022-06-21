بعد هبوط طائرته اضطراريا.. ظهور غير متوقع لنيمار قرب حدود فنزويلا

2022/06/21 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، نيمار بالذعر، بعد أن اضطرت طائرته الخاصة إلى الهبوط اضطراريا في ليل الاثنين-الثلاثاء في مدينة بوا فيستا في شمال البرازيل، بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.

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